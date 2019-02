Støttekonsert for å finne savnede Odin

Saken oppdateres.

– Vi kjenner verken han eller familien. Men saken har gått sterkt inn på både meg og mannen min. Vi følte at vi var nødt til å hjelpe til med noe og ville bruke det nettverket vi har, sier Jannike Rønning som har med seg ektemannen og musikeren Bård Petter Hovik på laget.

Elever fra Odins klasse på musikklinja ved Orkdal vidaregående skole spiller, i tillegg til artistene Therese Ulvan, Trond Helge Johnsen, Chelsea Michelle Wold, Miriam, Raanes LaBreche, Ganges Nordal med venner, Small Town (Hans Bollansås/Helene Misund) og Trudio (Trude Bekkavik med band). Konferansier er radiomann og DJ Baard Danielsen.

- Vil vise omtanke med musikk

– Denne saken traff virkelig våre hjerter. Odin er ennå ikke kommet hjem. Livet går videre for de fleste, men ikke for Odins familie og venner. De lurer fremdeles på hvor det ble av gutten, vennen og kompisen deres, sier Rønning og Hovik.

- Derfor vil vi vise vår omtanke med musikk. Vi håper at får større oppmerksomhet om denne saken og forsvinningssaker i byen vår for øvrig. Vi kan ikke slå oss til ro med antagelser, sier Rønning.

Konserten vil være på Rockheim onsdag 27. februar klokken 20.00.

Innsamlingsaksjon

Kenneth Bolme Lund, en nær barndomsvenn av Odin, satte i slutten av desember i gang en innsamlingsaksjon for å finansiere privatetterforsker. Tirsdag ettermiddag var det samlet inn 114 000 kroner.

- Politiet har få spor i den videre etterforskningen. Hvis vi skal ha et håp om å finne Odin må etterforskningen suppleres og en del ledetråder undersøkes på nytt, står det på innsamlingsaksjonens nettsider på «gofundme».

Det var opprinnelig satt et mål om å få inn 100 000 kroner.

Fakkeltog

Lørdag ble det arrangert fakkeltog for Odin i Trondheim, med hensikt om å skape mer oppmerksomhet rundt saken.

- Vi vil vise familien at de ikke står alene. Det er for galt at det ikke skjer mer. Samtidig opplever vi at politiet kanskje kunne gjort mer, sa medarrangør Elisabeth Honningdalsnes før fakkeltoget lørdag.

Honningdalsnes, som ikke selv kjente den savnede 18-åringen, hadde opprinnelig ideen til fakketoget.

- Det startet med at jeg satt på jobb og leste et leserinnlegg fra Odins far i avisen. Jeg tenkte at det er for galt at det ikke skjer mer, så jeg la ut et forslag om et fakkeltog på facebook-gruppa «Hvor er Odin». I løpet av kort tid fikk jeg voldsom respons.