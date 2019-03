Fotgjenger påkjørt på Munkvoll

Klæbo la ut dette bildet like etter at han fikk dommen

Odins far: - Etterforskningen tyder på at han kan ha blitt utsatt for en kriminell handling

Saken oppdateres.

Det var litt før 16.30 onsdag ettermiddag, at politiet meldte at en fotgjenger var påkjørt på Byåsen.

Påkjørt i gangfelt

Ulykken skjedde nær planovergangen på Munkvoll, i krysset Vognhallveien - Selsbakkveien.

- En bil kom ut fra Vognhalllveien og skulle ut i Selsbakkveien, og her traff han en fotgjenger i gangfeltet. Fotgjenger har det etter forholdene greit. Han er litt forslått i albuer og hofte, og har fått et lite kutt over øyet. Han blir sendt til sykehus for sjekk, for sikkerhets skyld, sier politibetjent på stedet, Øystein Østeraas.

Flere vitneavhør

Både bilfører og øyenvitner ble avhørt etter hendelsen. Mannen i 50-årene betegnes som lettere skadd, og bilføreren, en mann i 30-årene, er anmeldt. Det er også tatt beslag i bilførers førerkort.

#Trondheim. Trafikkulykke i Skjermveien på Hallset. Fotgjenger påkjørt. Ambulanse på stedet. Omfang foreløbig uklart — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) March 6, 2019