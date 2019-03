- Ikke trakassering, men utilbørlig opptreden

IS-kvinne fra Levanger ikke gjort rede for

Saken oppdateres.

Det skriver Universitetsavisa.

Leverte skriftlig advarsel

Adresseavisen har flere ganger tidligere omtalt Eikrem-saken.

Etter dobbeltdrapet i Trondheim 17. september ble førsteamanuensis Øyvind Eikrem ved Institutt for sosialt arbeid intervjuet av det innvandringskritiske nettstedet Resett. I intervjuet sa han at norske myndigheter har en naiv Hakkebakkeskogen-mentalitet overfor unge menn som kommer hit.

Det har skapte reaksjoner, blant annet på Institutt for sosialt arbeid (ISA), hvor Eikrem er ansatt. NTNU har i ettertid blitt beskyldt for å kneble ytringsfriheten.

Det var etter et møte ved ISA i desember i fjor at Ekrem leverte inn et skriftlig varsel om forhold han opplevde som trakasserende oppførsel.

En sykemeldt Eikrem skal ha blitt utsatt for sterke personangrep fra kolleger ved instituttet, i et møte han selv ikke var tilstede på.

Fikk innsyn i sluttrapport

Det ble igangsatt en faktaundersøkelse. Universitetsavisa har fått innsyn i sluttrapporten som kom i forrige uke.

Rapporten konkluderer med at Øyvind Eikrem ikke har vært «utsatt for trakassering over tid, men har fått en «uheldig belastning».

- Det viser til ulike paragrafer i arbeidsmiljøloven. Det var «antakelig påregnelig» at navnet hans kom til å bli nevnt på det angjeldende møte, men han har likevel vært utsatt for «utilbørlig opptreden», skriver Universitetsavisa.

Forvirrende fakta

Khrono.no skriver at det kan ha vært faktarot i rapporten, referert av Universitetsavisa.

- Universitetsavisa bragte lørdag nyheten om at en kollega på Eikrems institutt på NTNU var fosterfar for de to drepte asylsøkerne som Eikrem uttalte seg om til Resett. Så langt har ingen bekreftet opplysningene, skriver Krohno.

Khrono har lest en annen versjon av konklusjonen.

- Der er opplysningene om «bestevenner og en fosterfar» ikke med. Der står det, direkte sitert: «Det er tale om nære relasjoner til de som er drept i dobbeltdrapet i Trondheim den 17. september».

Ifølge Khrono kan det muligens finnes to versjoner av rapporten.

Benekter fosterfar

Direktør for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune, Camilla Trud Nereid, sier mandag til Universitetsavisa at de to drepte afghanske tenåringene ikke hadde fosterfar.