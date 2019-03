- Drepte med kniv og hammer

Her kommer lavtrykket som gir vindkast på over 100 kilometer i timen

«Pretty Little Liars»-Lucy klar for stor rolle

De kommer fra verdens verste land for kvinner – her feirer de kvinnedagen i Trondheim

Ifølge tiltalen som ble beordret av riksadvokaten 11. mars skal den afghanske 18-åringen gjentatte ganger ha slått Nasratullah Hashimi (19) og Reza Alizada (17) i hodet med en hammer. Han skal også ha knivstukket de to ungdommene flere ganger.

Drapene skjedde i i en leilighet i Prinsens gate i Trondheim mandag 17. september i fjor.

Hashami døde som følge av skadene han fikk fra knivstikkene, mens Alizada døde som følge av hodeskader, ifølge tiltalen.

- Det er en veldig alvorlig handling – en grov og voldsom hendelse, som man kan lese ut av tiltalen, sier statsadvokat Kaia Strandjord som skal aktorere straffesaken.

18. mars starter straffesaken mot 18-åringen. Han er også tiltalt for å ha forsøkt å drepe en tredje kamerat (18). Den skadde kameraten rømte fra leiligheten.

Sør-Trøndelag tingrett har satt av åtte dager til hovedforhandlingen.

Mener han var psykotisk

Strandjord opplyser at de sakkyndige mener den tiltalte er psykotisk og at han var det i gjerningsøyeblikket.

- Han er funnet utilregnelig og kan da – i henhold straffelovens paragraf 20 - ikke straffes. Derfor tas det ut tiltale med påstand om dom på overføring til tvungent psykisk helsevern.

- Sakkyndigrapporten var forsinket. Var de sakkyndige i tvil?

- Det tok tid før den kom. Om de var i tvil må vi vente til de legger frem sin rapport i retten for å få vite, sier hun og påpeker samtidig at det er domstolen som skal ta stilling til spørsmålet om tilregnelighet.

- Vil konklusjonen fra de sakkyndige få konsekvenser for bevisførselen?

- Bevistilbudet i saken er bredt, og skal belyse situasjonen rundt hendelsen, åstedet, tekniske funn og hver enkelt av de rammede – både den som overlevde og de avdøde. I tillegg skal det føres vitner for å belyse tilregnelighetsspørsmålet. Om retten vil ta imot all informasjon, det tar vi underveis i saken. Det er retten som til slutt bestemmer det.

Siktedes forsvarer har tidligere opplyst at den siktede ikke har tatt stilling til spørsmålet om han erkjenner straffskyld. Det har ikke lyktes Adresseavisen å få en kommentar til tiltalen fra advokat Tore Angen tirsdag.

Innfører 18-årsgrense

Da Adresseavisen omtalte de foreløpige obduksjonsrapportene i saken nylig, ble det kjent at sakens innhold fører til at rettssaken i Sør-Trøndelag tingrett får 18-årsgrense.

- Personer under 18 år vil ikke ha adgang til rettslokalene under denne straffesaken. Sakens innhold egner seg ikke for barn under 18 år, sa aktor Kaia Strandjord til Adresseavisen 1. mars.

Hun opplyste at det er tingretten som har besluttet dette.

Straffesaken mot 18-åringen skal gå i sal 102 i Trondheim tinghus. På forhånd har også tingretten bestemt at eventuelle publikummere ikke vil ha adgang til denne salen under forhandlingene. Det etableres imidlertid lyd og bildeoverføring til et tilstøtende rom, hvor publikum kan sitte, opplyser statsadvokaten. Bakgrunnen er at sal 102 har begrenset plass. I tillegg er det et sikkerhetsmessig aspekt ved beslutningen, ifølge Strandjord.

Tvungen observasjon

Sør-Trøndelag tingrett ba i fjor høst professor i rettspsykologi Kirsten Rasmussen og spesialist i psykiatri Michael Setsaas om å gjennomføre en rettspsykiatrisk undersøkelse av 18-åringen. I mandatet fra retten ble de sakkyndige bedt om å vurdere om 18-åringen var psykotisk «på tiden for de påklagede handlingene».

De skulle egentlig svare på dette innen 20. november i fjor, men sendte 14. november et brev til tingretten, der de ba retten beslutte tvungen rettspsykiatrisk undersøkelse og observasjon. Bakgrunnen var at «siktede ikke ønsker å samarbeide omkring den rettspsykiatriske undersøkelsen», ifølge en kjennelse fra Sør-Trøndelag tingrett.

I brevet som de sakkyndige sendte, gikk det frem at siktede «fremstår påfallende og det er betydelig tvil knyttet til en mulig psykotisk tilstand».

De sakkyndige mente også at betingelsene for å gjennomføre en slik undersøkelse ved Trondheim fengsel ikke var gode nok «til å kunne fjerne denne tvilen med rimelig sikkerhet», het det videre i brevet til retten.

Sør-Trøndelag tingrett konkluderte 7. desember i fjor med at en slik innleggelse av siktede var nødvendig, og 18-åringen har etter dette vært underlagt en flere ukers lang observasjon ved St. Olavs hospital Regional sikkerhetsavdeling Brøset. Påtalemyndigheten ventet å motta konklusjonen en gang i løpet av sist fredag.

Forklarte at volden var uprovosert

I alle drapssaker er det riksadvokaten som bestemmer og eventuelt beordrer statsadvokaten til å eventuelt ta ut tiltale for drap. I denne saken vil ikke dette skje før påtalemyndigheten har mottatt de sakkyndiges standpunkt rundt 18-åringens skyldevne. Derfor foreligger det ikke noen tiltale i saken ennå, ifølge Strandjord.

18-åringen, som overlevde det politiet mener var et drapsforsøk i leiligheten i Prinsens gate, flyktet fra boligen før de to kameratene hans ble drept. Det har Trøndelag politidistrikt tidligere opplyst i en pressemelding. I avhør har den fornærmede forklart at «volden var uprovosert», heter det i en fengslingskjennelse.

Ble skutt av politiet

Nødetatene mottok den første meldingen om dødsvolden klokken 17.59 denne septemberkvelden. Et overvåkningskamera utenfor leiligheten i Prinsens gate filmet siktede da han forlot åstedet fire minutter senere – klokken 18.03. Bare to minutter etter dette kom nødetatene.

I løpet av de åtte dagene som rettssaken pågår, skal et politivitne blant annet vise en 40 minutter lang film sydd sammen av overvåkningsvideoer som viser hvordan den siktede tar seg gjennom byen denne kvelden, opplyser statsadvokaten.

18-åringen ferd endte ved bussterminalen på Trondheim S klokken 18.15. Der oppholdt han seg i 23 minutter, før han ble pågrepet klokken 18.38. Adresseavisen har tidligere skrevet at politiet brukte en spesiell metode for å spore opp mannen. Inne på bussterminalen ved Trondheim sentrum ble den siktede skutt i venstre legg med pistol av en sivil politipatrulje.

Skuddet ble avfyrt fordi 18-åringen skal ha vært i ferd med å stikke seg selv i magen med en kniv gjentatte ganger. Også dette ble filmet av overvåkningskamera. Pågripelsen skjedde ca. 40 minutter etter at politiet fikk melding om volden.

På dag to av straffesaken skal retten på befaring på åstedet. Leiligheten har stått urørt etter ugjerningene.