Personbil krasjet med flybuss i Trondheim

Saken oppdateres.

Det er ikke meldt om personskade etter uhellet, opplyser operasjonsleder Svein Åkervik ved Trøndelag politidistrikt klokken 15.50.

Uhellet har skjedd mellom Trondheim sentralstasjon og politihuset.

Åkervik forteller at personbilen trolig ikke er kjørbar lenger, og at beringsbil er på vei.

Ifølge ham er det ikke kommet inn melding om at det er trafikkaos på stedet.

Politiet vet ennå ikke hele hendelsesforløpet, men Åkervik forteller at det ser ut som at personbilen kom ned fra parkeringsrampa som er rett øst for sentralstasjonen. På vei sørover i retning sentralstasjonen kom flybussen, og personbilen krasjet i siden på bussen.

- Det virker ikke som at det er snakk om høy hastighet, sier Åkervik.

Politiet har ennå ikke besluttet om det tas beslag i førerkort.