- Fyrte opp grill i kjeller - begynte å brenne på Moholt studentby

Vurderer du å flytte? Her er seks tegn på at det er på tide

Parlamentet går inn for å utsette EU-utmeldingen

- Folk har mobbet meg litt for at vi sparket Mikkel Eriksen

Det hagler med banneord mye mer enn bare for få år siden

Trondheimsfamilien skulle ha nytt bad. Det endte med et økonomisk mareritt

Turnusarbeider jobbet ni søndager på rad for Trondheim kommune

Det hagler med banneord mye mer enn bare for få år siden

Saken oppdateres.

Det var klokken 19.43 at politiet i Trøndelag fikk melding om at det brant i en kjeller i en av blokkene på Moholt studentby i Trondheim.

- Brannen er nå slukket og folk har evakuert seg selv, sier operasjonsleder Wenche Johnsen ved Trøndelag politidistrikt like etter klokken 20.00.

Politi og brannvesen rykket ut til stedet.

- Det var fyrt opp en litt større grill i kjelleren, og det begynte å brenne, sier operasjonslederen.

En politipatrulje på stedet avhørte vitner etter hendelsen. Da Adresseavisen ankom studentbyen var nødetatene dratt, men en kullgrill lå utenfor en av blokkene i Moholt allé. Den var fylt med snø.

Johnsen opplyser at politiet har opprettet sak på forholdet.

- Å fyre opp en grill i et kjellerrom på dette måten - det ser vi på som svært uforsvarlig, sier operasjonslederen.

Operatør Kirsten Bergstrøm i politiet forteller rundt klokka 21.00 at helsepersonell opplyser at ingen har inhalert røyk. Hun forteller at de ikke har noen mistenkte i saken.