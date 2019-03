- De voksne driter i framtida vår – derfor gjør vi det samme

Fornøyelsesparkene i nabolandene oppgraderer for flere millioner. Her er de nye attraksjonene

Hedwig Thiery Aresvik håper mange hundre stiller opp for klimaet midt i skoletida 22. mars.

- Hele poenget med skolestreiken er å ta konsekvensen av det vi mener og gjøre noe for å få slutt på klimaendringene før det er for sent, sier hun.

- Jeg håper alle kommer, sier hun. Og da mener hun alle fra barnehagebarn, skoleelever, studenter, politikere og alle andre voksne.

Aresvik er leder i Trondheim Natur og Ungdom. Om en uke står hun i spissen for skolestreik for klimaet i Trondheim. Hun innser at kampen for gyldig fravær er tapt, men håper det likevel kommer mange hundre til Tordenskioldsparken 22. mars.

Hedwig har dårlig tid

- Det handler om framtida vår. Vi har elleve år på å få stoppet klimaendringene. Derfor må det skje noe nå. Vi kan ikke vente til 2030. Da er det for sent, sier hun.

Svenske Greta Thunberg startet helt alene med å skulke skolen for klimaet. Nå har hun fått med seg unge i hele verden. Ifølge nettsida fridaysforfuture.org skal unge i nesten 2000 byer og over hundre land streike for klimaet. Den store fredagen for framtida er 15. mars.

Gyldig fravær eller ikke

I Norge har noen varslet streiker allerede denne fredagen, men den nasjonale kampdagen er først om en uke. Hedwig Thiery Aresvik er lei seg for at aksjonsdagen først og fremst har blitt en debatt om gyldig fravær eller ikke. Hun er også skuffet over at utdanningsdirektøren i Trøndelag har instruert de videregående skolene om å føre fravær. Også kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune, Camilla T. Nereid, oppfordrer skolene om å føre fravær.

I et innlegg i Adresseavisen skriver hun: «Det jeg ikke forventet var en så sterk motstand av Trøndelags utdanningsdirektør.»

- Hvorfor skal vi bry oss om framtida?

- Greta Thunberg startet med å spørre hvorfor hun skulle bry seg om framtida når de voksne ikke bryr seg. Hvorfor skal vi skaffe oss en god utdanning når de voksne ikke greier å legge til rette for at vi skal ha ei framtid? spør Hedwig Thiery Aresvik.

- Jeg håper flest mulig tar konsekvensene på strak arm og streiker. Nå sier de voksne at ungdomsengasjement er bra, men de gir oss ikke muligheten.

- Hvorfor kan dere ikke heller aksjonere etter skoletid?

- Hele poenget er å vise at vi driter i framtida vår, vi tar ikke hensyn til utdanningen vår fordi de voksne driter i hvordan verden kommer til å bli. Det blir ekstra kraftfullt når vi tar konsekvensen av streiken, når de som streiker vet at de får anmerkning og at det blir ført fravær, men møter opp likevel, sier Aresvik. Hun vil likevel ikke be elever i videregående å gå ut over fraværsgrensa på ti prosent for å delta på klimastreiken.

51 år i 2050

I Trondheim blir det appeller fra AUF, Sosialistisk Ungdom, Miljøagentene, Natur og Ungdom og en gjeng 13 år gamle jenter som på egen hånd har engasjert seg. Aresvik forteller også at skuespillere fra Trøndelag Teater har lovet en kort miljøforestilling. Hun håper også at flere ungdomsorganisasjoner slutter seg til streiken.

I 2050 er Aresvik 51 år og sitter kanskje med makt til å forandre verden.

- Men da er det for seint å begynne. Da har oppvarmingen kommet for langt. Det er nå vi må handle. Nå har ikke jeg makt, men jeg har masse kunnskap og kan bruke stemmen min til å påvirke. De voksne må slutte å bare snakke. Vi vil ha handling. Vi må satse fornybart, og det må skje fort, sier lederen i Trondheim Natur og Ungdom, Hedwig Thiery Aresvik.

