Trønderenergi setter inn aggregat for å sikre abonnenter i Trondheim strøm

Saken oppdateres.

787 av Trønderenergis kunder på Øya var på det meste uten strøm. Strømbruddet skal ha oppstått 13.56.

Rundt klokken 14.55 hadde Trønderenergi koblet om slik at 420 husstander var uten strøm. Klokken 16.54 er tallet redusert til 71 husstander uten strøm.

I en sms til Adresseavisen skriver kommunikasjonsrådgiver Tore Wuttudal i Trønderenergi:

- Vi har funnet feil på en kabel, og vil kjøre aggregat til berørte kunder inntil feilen blir rettet. Rundt 70 kunder vil derfor måtte vente et par timer til, før aggregatet er klargjort og idriftsatt.

Bare en halv time tidligere var årsaken til det store strømbruddet som rammet nesten 800 abonnenter ukjent.

- Vi har sendt ut folk som kobler om slik at flest mulig får tilbake strømmen. Vi feilsøker i området og måler ut kabler for å finne feilen i kabelanlegget, sa Wuttudal. Han anslo at det ville ta flere timer før alle fikk strømmen tilbake.

Bryterfall

Det skal være et såkalt bryterfall som har utløst strømbruddet.

- Bryteren er som en sikring. Det er en beskyttelse som skal hindre at utstyr og komponenter blir ødelagt. Den ryker når det er en feil et sted i systemet, sier Wuttudal.