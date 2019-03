Saken oppdateres.

Politiet gjennomførte tirsdag en fart- og adferdskontroll ved skolen, opplyste de i en melding på Twitter klokken 15.15.

Fartsgrensen på stedet er 40 kilometer i timen, og politiet opplyser at de skrev ut åtte forenklede forelegg for fart. Høyeste hastighet ble målt til 58 km/t, ifølge politiet.

De opplyser at de også skrev ut fire forenklede forelegg for mobilbruk. I tillegg ble en person en person anmeldt for ruskjøring ved skolen. Vedkommendes førerkort ble beslaglagt.