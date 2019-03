Stein- og isras stenger veien mellom Trondheim og Flakk

«Paradise Hotel»-deltaker hevder hun ble frastjålet mobil med nakenbilder: - Absolutt ikke et PR-stunt

Saken oppdateres.

Det var litt over klokken 04.30 politiet meldte om at veien var stengt. Entreprenører har senere konkludert med at det ikke er forsvarlig å holde veien åpen.

- I tillegg til steinen har det gått flere isras på strekningen. Det har kommet så mye vann at det har løsnet flere steder, forklarer Wenche Johnsen, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Vegtrafikksentralen har sagt at de tror det kan ta tid før veien gjenåpnes. Klokken 05.34 melder de at veien blir stengt på grunn av fare for nye ras.

Veien er stengt fra rundkjøringa i Ila til Flakk.

Skilting på plass, politiet forlater. Mesta melder at det fortsatt raser flere steder mellom Flakk og Høvringen, trafikanter anmodes om å følge skiltingen og IKKE FERDES PÅ STREKNINGEN! — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) 21. mars 2019

