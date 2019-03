Stein- og isras stengte veien mellom Trondheim og Flakk

Saken oppdateres.

SISTE: De har åpnet for trafikk med redusert fremkommelighet, melder Vegtrafikksentralen i 08-tiden. Det vil utover dagen være oppryddingsarbeid og isrydding på strekningen, og trafikken kan derfor bli stanset i korte perioder.

Det var litt over klokken 04.30 politiet meldte om at veien var stengt. Entreprenører har senere konkludert med at det ikke er forsvarlig å holde veien åpen.

- I tillegg til steinen har det gått flere isras på strekningen. Det har kommet så mye vann at det har løsnet flere steder, forklarte Wenche Johnsen, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Klokken 07.55 opplyste Vegtrafikksentralen overfor Adresseavisen at entreprenør drev med isfjerning i området. Steinen ble ganske raskt fjernet.

Det var ikke store mengder nedfall som havnet i veien. Likevel gjorde faren for nye ras at veien ble holdt stengt.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter