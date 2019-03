- Vi føler oss maktesløse i klimadebatten

Minuttene som forsvant. Derfor kom politiet for sent frem til Utøya

- Vi gjør det for å sende ut et signal til politikerne. Med skolestreiken blir vi gitt en stemme som vi ellers ikke har, og muligheten til å være med på å påvirke framtiden, sier Anna Solem Hilstad, elev på Trondheim Katedralskole. Hun er også medlem av Trondheim Natur og Ungdom.

Det hele startet i august i fjor da Greta Thunberg stilte opp på Riksdagen i Sverige og streiket for klimaet. Forrige uke var den nasjonale streiken, og på fredag er det Norges tur.

Mange som er engasjerte

Gjengen fra Katedralskolen er organiserte gjennom Natur og Ungdom og PRESS, mens noen ikke er organiserte. Alle skal likevel stille i streiken på fredag, til tross for at det føres fravær på videregåendeelevene.

- Det er en del av streiken at det skal føres fravær. Det må koste litt å streike. Vi kommer til å være stolt over at vi stilte opp i streiken, man kan jo ikke si at man ikke var med på tidenes største klimastreik, fortsetter Hilstad.

Hun sier at man også kan aksjonere uten å streike. For eksempel oppfordres det til å ha på seg grønne klær for å vise sin støtte til streikerne.

- På skolen er det er stort engasjement rundt klimadebatten. På tirsdag hadde vi en workshop hvor rundt 30 elever møtte opp og lagde plakater til fredag. Skolen jobber hele tiden med å bli mer miljøbevisst og ta ansvar – selv om det alltid kunne blitt gjort mer, sier skolemiljøansvarlig Martha A.E. Volløyhaug.

Født inn i det

- Min generasjon er født inn i problemet, og derfor er det også blitt vårt problem. Vi vil ikke at klimaet skal gå til helvete uten at vi prøver å gjøre noe med det, sier Hilstad.

- Jeg har et inntrykk av at de voksne er engasjerte, men ikke nok. Ungdommen vet at vi er nødt til å gjøre noe for å forhindre at det går galt, sier Mira Millimani Wiem.

Elevene savner mer engasjement fra politikerne.

- Målet med streiken er ikke å bli invitert i enda flere toppmøter. Politikerne er flinke til å bruke ord som «bør» og «skal utrede», men ingenting blir gjort. Det blir bare prat og lite handling, sier hun.

Større tiltak

Over hele verden har barn og ungdom vist engasjement gjennom streiking. Blant annet i Sveits, Belgia, Storbritannia, Australia og Tyskland. I Tyskland har til og med statsministeren støttet barnas markeringer.

- Jeg synes det er trist at Erna oppfordrer elevene til å heller bli værende på skolen og lære om politikk i undervisningen. Det er jo mye mer lærerikt å møte opp på streiken og høre de ulike appellene og lære mer om klimasaken fra ungdommene, sier Erling Eide Hustvedt.

- Det er mye vi som enkeltpersoner kan gjøre for klimaet. I 2018 hadde Natur og Ungdom et veddemål om å ikke kjøpe nye klær, og bare kjøpe brukt. Alle kan også spise mindre kjøtt og sykle og gå når det lar seg gjøre, sier Hilstad.

Men Hustvedt poengterer at tiltakene som blir gjort av enkeltpersoner ikke holder for å unngå klimakrisen.

- Det er de store selskapene som gjør mest skade for miljøet, eksempelvis oljeindustrien. Forskjellen må gjøres hos klimaverstingene og i større sammenhenger enn at folk må ha en kjøttfri dag i uka. Vi må stå frem sammen og vise engasjement, selv om det kan føles håpløst.

