Jente kjøres til sykehus etter sykkelulykke i Trondheim

Ett felt stengt på E6 over Dovre

Ina (23) er kronisk syk. Problemet er at ingen ser det: – Jeg er ikke «bare sliten»

Kjører du bil i Trondheim sentrum i formiddag? Da må du vike plass for klimastreikende ungdommer

- Jeg står her med klump i halsen

Gullhaugvegen 23 solgt for første gang på 32 år

Enebolig i Nonnegata solgt for 14,3 millioner kroner

Leilighet i Innherredsvegen solgt for 1,9 millioner kroner

Enebolig i Hofstadvegen solgt for 1,4 millioner kroner

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag varslet om hendelsen på Twitter klokken 19.19 fredag kveld.

De skriver at en ambulanse med lege er på plass. Hendelsen skjedde i krysset ved Erling Skakkes gate og Prinsens gate.

Klokken 19.27 skriver politiet at det er jente på sykkel, som delvis har havnet under en buss. Hun er bevisst, men har skader i beina, opplyser politiet.

De skriver at hun blir kjørt til St. Olavs hospital.

Operasjonsleder Kirsten Bergstrøm ved Trøndelag politidistrikt at de foreløpig ikke kjenner forløpet til hendelsen, og at de ikke kjenner alderen til jenta. Hun opplyser at bussjåføren blir avhørt av politiet.

- Det er litt begrenset fremkommelighet på stedet, sier Bergstrøm til Adresseavisen klokken 19.46.