Branntilløp etter lading av elsykkel

Saken oppdateres.

To beboere i leiligheten slukket selv branntilløpet.

Branntilløpet oppstod i en leilighet i en boligblokk. Alle beboerne ble evakuert da brannalarmen gikk.

- Det har vært et branntilløp i et elsykkel-batteri som lå til lading. Batteriet lå på gulvet i gangen i leiligheten, og stod i en vanlig kontakt. Antagelig har batteriet tatt fyr, opplyser Ole Petter Smørsgård, utrykningsleder i Trøndelag brann- og redningstjeneste.

De to som befant seg i leiligheten, fikk ved hjelp av naboen slukket branntilløpet med to brannslukningsapparat.

De ble senere behandlet av helsepersonell som kom på stedet.

Ifølge politiet var det ingen åpne flammer å se, men en god del røyk.

Smørsgård sier at de andre beboerne fikk gå inn i sine leiligheter etter branntilløpet. Leiligheten hvor dette skjedde, har imidlertid behov for omfattende rengjøring etter at pulverapparatene ble tømt.