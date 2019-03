Abort og aktiv dødshjelp tema i åpningshilsen

Saken oppdateres.

- Menneskeverdet er under press, både ved livets begynnelse og ved livets slutt, fastslo Byfuglien, i sin hilsen til de 116 utsendingene som er samlet i Trondheim fram til 1. april.

- Samtalen om abort bør føres med respekt

- Abort utfordrer oss følelsesmessig, intellektuelt og etisk. Samtalen om abort bør vi føre med respekt, forståelse og tillit. Bispemøtets uttalelse fra februar var et bidrag til det. Vi ønsket å løfte opp abort som det alvorlige etiske dilemma det er, og som lovverk ikke kan løse.

Fosteret har verdi som må vernes. Som fellesskap har samfunnet ansvar for å gjøre det mulig for flere å bære frem sine barn. Det var også viktig for Bispemøtet å understreke at menneskeverdet er gitt av Gud, uavhengig av funksjonsevne, sa Byfuglien.

- Troen på Gud skranke mot aktiv dødshjelp

Hun viet også plass til aktiv dødshjelp i sin hilsen.

– Tanken om at mennesket skal råde over sitt eget liv i siste fase ser ut til å vinne frem. Det er enklere å være skråsikker og prinsipiell på avstand. Det er for enkelt å si at de som trekker andre konklusjoner ikke respekterer menneskeverdet. Men troen på Gud som gir livet, står der som en skranke mot å legalisere aktiv dødshjelp, sa Byfuglien.

- Kirken skal gi stemme til den som trykkes ned

Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud berørte i sin åpningstale kirkens rolle i samfunnsdebatten. – Kirken skal være til stede, også når den for noen glir over i det politiske, sa Gunleiksrud, som mente «Kirken skal være midt i samfunnet, den skal den gi stemme til den som trykkes ned, gjemmes bort, utnyttes eller betraktes som mindre verdt.»

-Kirken skal peke på det som feies unna og gjemmes bort

- Kirken skal våge å løfte frem i offentligheten det som ingen andre våger å si. Kirken skal peke på det som feies unna og gjemmes bort. Kirken skal ikke beskytte seg eller vike unna. Kirken skal være midt blant folk, og peke på alle menneskers ukrenkelige rett til verdighet og tilhørighet. Og vi skal ikke gjøre det alene, vi skal gjøre det sammen, med andre troende, med kulturlivet, med sivilsamfunnet – og med politikere, sa kirkerådslederen.