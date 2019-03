Ny lov for tros - og livssynssamfunn kommer til sommeren

May vil ofre seg for å redde brexitavtalen

Det opplyste statsråd Kjell Ingolf Ropstad i en tale under åpningen av Kirkemøtet i Trondheim onsdag.

- Det er mitt mål at bestemmelsene om kirkens ordning ikke skal rokke ved sentrale forhold i Den norske kirke. Det innebærer blant annet at soknene er og blir den grunnleggende enheten og videreføres som selvstendige enheter som heller ikke kan løses fra Den norske kirke, opplyste Ropstad, som er ansvarlig statsråd for tro- og livssynsfeltet i regjeringen.

-Ro og stabilitet for finansieringen av Den norske kirke

- Det er ulike oppfatninger om hvilken rolle dere som Kirkemøte skal ha i en ny kirkeordning. Vi vil føre videre Kirkemøtets rolle som det øverste representative organ i Den norske kirke, sa statsråden videre, som også påpekte at han "ønsker ro og stabilitet for finansieringsordningen av Den norske kirke.

Kirkens dominerende posisjon

I talen fokuserte også Ropstad på Kirkens dominerende posisjon.

- Av og til kan man få inntrykk av at Den norske kirkes dominerende posisjon er et problem for det livssynsåpne samfunn. Da vil jeg heller snu på det og spørre: Dersom Den norske kirke trekker seg tilbake fra arenaer – Blir Norge da mer eller mindre livssynsåpent? spurte Ropstad.

- Brøyte vei for tro og religion i det offentlige rom

- Noen ganger vil det å ha en dominerende posisjon innebære en særlig ydmykhet. Men det å ha en ledende posisjon betyr også et særlig ansvar, som ingen andre kan ta, for å brøyte vei for tro og religion i det offentlige rom, og dermed indirekte åpne rommet for andre, sa statsråden, som understreket at " det livssynsåpne samfunnet blir ikke til ved politiske erklæringer. Det må gjenvinnes og skapes hver eneste dag i hvert enkelt lokalsamfunn."

- Bygge en folkekirke som står støtt

- Målet er at politikken vil gi dere fundamentet dere trenger for å bygge en folkekirke som står støtt i århundrene som kommer, avsluttet Ropstad.

