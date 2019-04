Amnesty-rapport: – Nærmest straffrihet for voldtekt i Norge

Kjørte med to dårlig sikrede barn i baksetet på Heimdal

Saken oppdateres.

En UP-patrulje hadde kontroll i Søbstadveien på Heimdal onsdag morgen mellom 8.30 og 9.30.

En av sjåførene som ble stoppet, hadde ikke skrapet frontruta, slik at sikten var for dårlig.

I tillegg hadde han ikke bilbelte på. De to barna som satt i baksetet, var svært mangelfullt sikret, ifølge politiet.

- Han hadde sikt gjennom et område på 50x50 centimeter. Dette er såpass graverende, at han har valgt å se bort fra en del viktige trafikksikkerhetsmomenter, sier politibetjent Magnus Brevik Lundhaug i UP, som var med på å gjennomføre kontrollen.

Kontrollen er en del av Utrykningspolitiets Speed Marathon - 24 timer med kontroller på trønderske veier.

- Barna hadde belte på, men feil satt på. Det var veldig slapt, og gikk ikke over skulderen. Vi må bare understreke at bilbelte fortsatt er elementært, det redder liv og er skadereduserende, noe forskning fra Statens vegvesen viser, sier Lundhaug.

Dessuten var ikke bilen forsikret, melder politiet i Trøndelag på Twitter.

Mannen er nå anmeldt og førerkortet hans er beslaglagt.

- Dette var grovt og langt utover normaltilfellet, sier politibetjenten.

Nå som det er minusgrader, vil det oppstå is på utsiden og dugg på innsiden.

- Vi ser fortsatt en del som ikke har skrapet frontruta, gjerne tidlig om morgenen når folk har det travelt og velger å bortprioritere utsyn, sier han.