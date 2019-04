Hvert år drar Johannes (97) fra Bergen for å se NM i janitsar

- Jeg er jevnlig ute på farten her i Trondheim. Og det jeg ser, både gleder og skremmer meg

To kjøretøy mistet last på E6 - politiet rykket ut

Vogntoget fikk ikke kjøre videre etter kontroll i Malvik. Da trodde sjåføren at kysten var klar

Abort splitter - neppe Ap-flertall for 18 uker fri abort

Valgutfallet i EU er også viktig for oss, men få bryr seg

Kvinne tiltalt for drapsforsøk i Åre

Det passerer over 400 lastebiler i døgnet, så det er snart ikke mulig å bo her

Solgte leiligheter for 409 millioner på én dag

Dagligvarebutikk i Trondheim utsatt for innbrudd

Hvert år drar Johannes (97) fra Bergen for å se NM i janitsar

Det passerer over 400 lastebiler i døgnet, så det er snart ikke mulig å bo her

Saken oppdateres.

- Det er første gang i historien at et korps fra Trondheim tar seg helt til topps i NM janitsjar. Korpset ble dirigert av Bjørn Sagstad, og har mange ganger snust på topplaseringen. I år lyktes det endelig for trønderkorpset, heter det i en pressemelding fra Norges Musikkorps Forbund.

Musikkforeningen Nidarholm kunne dermed juble for seier i elitedivisjonen.

LES OGSÅ: Johannes (97) dro fra Bergen for å se NM i janitsjar