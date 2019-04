Mann til St. Olav med mulig stikkskade etter voldshendelse på Singsaker

Maren (25) fra Trondheim sa opp jobben for å designe klær. Nå har hun åpnet egen klesbutikk

New Zealand skal granske moské-angrepene

Saken oppdateres.

Politiet meldte natt til mandag klokka 03.39 om en person som hadde blitt kjørt til St. Olavs hospital.

- Nødetatene har rykket ut til Singsaker etter melding om en voldshendelse. Fornærmede er fraktet i ambulanse til SOH med personskade og får helsehjelp, skrev operasjonssentralen på Twitter.

Usikker på hvor det skjedde

Politiet opplyste samtidig at de har pågrepet en antatt gjerningsperson.

- Vi er veldig tidlig i etterforskningen og jobber med å finne ut av hvor dette har skjedd og omstendighetene rundt det. Vi har opplysninger om at hendelsen har skjedd utendørs, men kan ikke verifisere dette. Vi jobber med å få avhørt partene, sier Marit Johanne By, avsnittsleder for spesialavsnittet ved Sentrum politistasjon i Trondheim.

Kan ha stikkskader

By opplyser at både den pågrepne og skadde er menn. De er i 20-30-årene.

- Vi vet ikke på hvilken måte skadene er påført, men det kan se ut som en stikkskade, sier By.