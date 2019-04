Gjest stjal øl fra utested - men glemte å stenge tappekranen

Saken oppdateres.

Politiet meldte om hendelsen klokka 01.32 i natt. Da hadde en mann på 22 år blitt tatt for å ha stjålet øl fra et utested på Solsiden.

- Hadde selv tappet seg to stk øl, men glemt å stenge tappekran, det ble dyrt, meldte politiet på Twitter.

Tjuveradden hadde i iveren etter å stjele øl, glemt å stenge tappekranen etter seg.

- Politiet kom til stedet og gjesten ble konfrontert med tyveriet. Da var vedkommende rask med å dra fram bankkortet og gjøre opp for seg, sier operasjonsleder Arnt-Harald Aaslund i Trøndelag politidistrikt.

Den øltørste gjesten måtte betale for 20 stk øl som lå på gulvet. Politiet opplyser at det hele løste seg på stedet.

Mann løp fra stedet

En øltørst tyv var ikke det eneste oppdraget politiet hadde på Solsiden i natt. Politiet mottok tidligere på natta melding fra et utested om at to personer var mistenkt for bruk av narkotika.

- En mann løp fra stedet, men vakter har tatt kontroll på en kvinne, meldte politiet på Twitter.

Og politiet hadde da sendt en patrulje til stedet. En kvinne født i 1996 ble innbrakt til arresten, og hun ble testet for bruk av narkotika. Dette meldte politiet klokka 01.08.

- Kvinnen blir anmeldt for forholdet. Kvinnen var ikke videre snakkesalig, og vi vet ikke om mannen som løp fra stedet, var en bekjent av henne, sier operasjonsleder Arnt-Harald Aaslund.

Politiet opplyser at de har lite å gå etter i forhold til mannen som løp fra stedet.