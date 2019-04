Livløs mann spratt opp og ga hjelper springskalle

Fem ting du kan bruke et kondom til - som har absolutt ingenting med å unngå graviditet

Saken oppdateres.

En mann i 20-årene er pågrepet i Ila, etter at han skallet ned en annen mann. Det melder politiet på Twitter fredag klokken 21.45.

Lå på bakken

- Offeret forteller til oss at han kom over en mann som lå rett ut på bakken. Han ble bekymret og gikk bort for å se hvordan det sto til, om han kunne være til hjelp. Da spretter mannen på bakken opp og gir sin hjelper en springskalle, forteller operasjonsleder Ebbe Kimo ved Trøndelag politidistrikt.

Ifølge operasjonsleder skal gjerningsmannen også ha slått og sparket den hjelpsomme mannen.

- Rett og slett rabiat

- Han som ville hjelpe ringte oss og varslet om hendelsen, og da vår patrulje kom til stedet la gjerningsmannen på sprang. Polititjenestemenn tok opp jakten på ham, og han ble raskt fanget. Da satte han seg kraftig til motverge, og var rett og slett rabiat. Han ble tatt med til arresten, opplyser Kimo.

Blir anmeldt

Angrepet på den forbipasserende betegnes som umotivert.

- Vi kjenner til gjerningsmannen, og har lignende opplevelser fra vedkommende, sier operasjonsleder.

Mannen som bare ville hjelpe, ble ikke alvorlig skadd i hendelsen.

- Politiet kommer til å levere inn en anmeldelse på forholdet, og jeg ser ikke bort fra at melder gjør det samme, sier Kimo.

#Trondheim. Mann i 20-årene er pågrepet i Ila etter at han skallet ned en annen mann. Forholdet virker umotivert. Gjerningsmannen satte seg også kraftig opp mot patruljene som kom til stedet. Får et opphold i arresten og blir anmeldt — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) April 12, 2019