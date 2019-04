Veltet med moped ved Solsiden

Horneland vet ikke om Bendtner er klar for 90 minutter

Fem ting du kan bruke et kondom til - som har absolutt ingenting med å unngå graviditet

Financial Times har anmeldt Credo: - Ingen av rettene er mindre enn eksepsjonell

- Jeg er så lei av vinteren at jeg nektet å dra til fjells

Financial Times har anmeldt Credo: - Ingen av rettene er mindre enn eksepsjonell

Høyesterett skjerper straffen for nettovergrep - mann i 20-årene dømt til 13 års fengsel

Lite påskekø over hele landet

- Jeg er så lei av vinteren at jeg nektet å dra til fjells

Saken oppdateres.

- Ifølge ambulansepersonell fremstår føreren uskadd, sier operasjonsleder Bjørnar Gaasvik ved Trøndelag politidistrikt.

Mopedføreren, en kvinne i 40-årene, klaget over vondt i ryggen etter veltet og ble tatt hånd om av ambulansepersonell på stedet.

- Tingen er at Trondheim kommune har sprutet en slags lake på veien for å hindre støv. Men det gjør det litt skummelt for tohjulinger, sier Gaasvik.

#Trondheim. Solsiden. Moped har veltet etter skrens på glatt asfalt. Mopedfører har slått seg og har vondt i ryggen. Ukalt skadeomfang. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) April 12, 2019