Brann på veranda i Ila

- Jeg tenkte at hun var den kuleste dama jeg hadde sett

Saken oppdateres.

Klokken 19.10 melder politiet at det er kontroll på brannen, og at det ikke er behov for evakuering.

Ifølge twittermeldinger fra politiet startet brannen på en veranda ca klokken 19.00, og det skal ha vært en grill som sto med åpne flammer i full fyr. Brannmannskaper fikk raskt kontroll på brannen.

En mann har fått i seg røyk i hendelsen, og har fått tilsyn av helsepersonell på stedet.

Ettersom brannen ble slukket så raskt, ble det heller ikke behov for å evakuere beboere i bygningen.