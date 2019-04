Dette er markahyttene du kan besøke i Trondheim i påska

HBO-trøbbel etter Game of Thrones-premiere

I februar i fjor besøkte vi åtte markahytter i Trondheim, alle med sine særegenheter. Selv om det er sen påske, har de fleste åpent gjennom påska i år. Se åpningstidene under og gå inn og les mer om hyttene i lenkene under.

Elgsethytta:

- Jeg har bare blitt her. Og tror ikke det er enkelt finne noen nå som orker å drive på den måten her. Jeg er her hver helg, 52 helger i året, sa vertinne Anne Valseth i fjor vinter.

Åpent alle dager til og med mandag 22. april fra 10-16.

LES REPORTASJEN: - Hit kommer alt fra pensjonister til barnefamilier

Grønlia:

På godværsdager kan køa være lang utenfor den lille hytta.

- Da koker det her. Vi kan steke opp mot 40 brett med kanelsnurrer på en søndag, i tillegg til alle vaflene og kakene. Så slår vi til med ei kjøttsup i ny og ne! fortalte vertinne Hilde Leraand i fjor.

Åpent tirsdag 16. april 10-15, onsdag 17. april 10-15 (middag utgår), skjærtorsdag 10-16, langfredag 10-16, påskeaften 10-16, første påskedag 10-16, andre påskedag 10-16 (middag utgår).

LES REPORTASJEN: - Vi kan steke 40 brett med kanelsnurrer på en søndag

Rønningen gård:

- Det er mye sjarm med å jobbe her oppe. Vi har et press på å levere det gjestene vil ha, men samtidig er de så glade når de kommer hit på tur, at en kakao holder i massevis, fortalte driftsansvarlig Jesper Sjåstad Jørgensen (31) i Trondhjems Turistforening i fjor vinter.

Åpent alle dager fra 10-16, til og med mandag 22. april.

LES REPORTASJEN: - Flere overnatter i igloene i helgene

Estenstadhytta:

- Folk glemmer denne marka. Det skrives alltid om den andre sida. Det er der det skjer. Men mange vet ikke hvor fint det er her. Ofte får vi høre hvor overrasket folk er når de oppdager Tømmerholt- og Estenstaddammen. Det er mange som har vokst opp i Trondheim, men som aldri har hørt om de fine badeplassene og fiskeplassene vi har i området her, sa driver Jarl Inge Krognes til Adresseavisen i fjor vinter.

Åpent tirsdag 16. april 11-15, onsdag 17 april 11-15, påskeaften 20. april 11-15, første påskedag 11-15 og andre påskedag 11-16. Stengt skjærtorsdag stengt og langfredag.

LES REPORTASJEN: - Dette er også ei «gåhytte»

Lavollen:

- Jeg følger nøye med på værmeldinga. Den har alt å si. Er det sol, har vi plenty folk. Da er det bare å brette opp ermene. Er det glatt, må vi lage til litt mindre mat. Men snø gjør ikke så mye, sa vertinne Anne-Lise Renbjør i fjor.

Åpent alle dager, fra og med onsdag 17. april, 11-16.

LES REPORTASJEN: - Folk er blide når de er på tur

Sparebank1-hytta:

- Det er ganske hardt arbeid. Det er mye varer som skal inn og mye som skal ut. Men det er også veldig koselig her. Vi er på fornavn med mange av gjestene og vi blir etter hvert godt kjent med hverandre, sa vertinne May Kristin Ulfsnes i fjor.

Åpent tirsdag-fredag 11-16, påskeaften 12-15, første påskedag 10.30-16. Stengt andre påskedag.

LES REPORTASJEN: - De har god vaffelkak, og det er ganske billig her

Skistua:

- Vi har en del stamgjester som er her omtrent annenhver dag. Vi har også en del internasjonale gjester innom, som leier ski av skiklubben. Det kommer grupper fra sykehjem og institusjoner, og mange eldre som mimrer om gamle dager. I helgene er det mye familier, fortalte vertinne Marianne Hesselberg i fjor.

Åpent mandag-fredag 11-15, lørdag-søndag 11-17 (vanlige åpningstider)

LES REPORTASJEN: - Det er magisk å jobbe her

Gjenvollhytta i Klæbu har åpent lørdag og søndag 10-16 til påskeslutt.