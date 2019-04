Mann fikk ansiktskader etter å ha blitt angrepet på Byåsen

Minutter etter at dette bildet ble tatt, ligger Marie begravet under snøen

Saken oppdateres.

Om lag klokka 02.50 natt til 1. påskedag ble politiet varslet om en voldsepisode ved Migo-senteret på Hallset i bydelen Byåsen i Trondheim.

- Melderen var kamerat av en fornærmet mann i 20-årene som hadde blitt slått i ansiktet. Han hadde mistet deler av noen tenner, forteller operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt.

- Han hadde blitt angrepet to ganger, sier hun.

- Uprovosert vold

Ifølge melder og den fornærmede mannen var det én gjerningsmann, men han var del av en gjeng på fem personer. De andre grep ikke inn, men deltok heller ikke i volden, ifølge operasjonslederen.

Voldsutøveren blir beskrevet som mørk blond, lys i huden, iført dongeriklær og ganske ung - trolig tenåring.

- Vi har ikke pågrepet noen i saken. Den etterforskes av Krimvakta, sier Johnsen.

Krimvaktleder May Britt Enmo opplyser at de har avhørt vennen til fornærmede og at fornærmede selv avhøres i løpet av søndag ettermiddag.

- Var dette uprovosert vold?

- Ut fra det vi sitter med av informasjon nå, kan det se slik ut, svarer Enmo.

Politiet dro til Migo-senteret etter at meldingen kom inn. Det ble søkt i området, men uten resultat. Fornærmede og kameraten hadde blitt kjørt hjem fra byen da hendelsen oppsto. De ble oppsøkt av den andre vennegjengen da de befant seg ved Migo-senteret.

Ønsker tips

- Men det er ikke noe kjennskap mellom fornærmede og gjerningsmann. Det er planlagt avhør av fornærmede senere, sier Johnsen.

Mannen i 20-årene hadde ikke behov for å bli sendt til sykehus, men politiet ser alvorlig på saken.

- Vi tror det er gode muligheter for å oppklare den, sier hun.

Politiet ønsker opplysninger fra vitner til hendelsen, ring 02800 om du har informasjon i saken.

