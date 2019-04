Flere politipatruljer til krangel på Persaunet

Horneland gjør to endringer på Rosenborg-laget

Saken oppdateres.

- Vi fikk melding om at det ble kastet ting i gangen, og noe som tipser mente var høylytt krangel, forteller operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Svein Helgetun.

På bakgrunn av meldingen som kom inn valgte politiet å sende ut flere patruljer.

- Politiet har kommet i kontakt med de som skal ha hatt en krangel i gangen. Nå skal det være rolig på stedet.

Ifølge Helgetun er det uvisst hva som har forårsaket krangelen, og hva forholdet ender med.

- Per nå har vi ikke avsluttet på Persaunet, og det er usikkert om det blir opprettet sak, sa Helgetun rundt 21.30.

Patruljen har informert om at de har vært i kontakt med flere personer, og at det derfor er minimum to personer involvert i hendelsen.