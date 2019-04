Seks sultne kaniner funnet forlatt i Trondheim

De gikk fra eliteserien til svensk fotball i år. Dommen over Norge er lite smigrende

Saken oppdateres.

- Personen som ringte inn fortalte at han hadde funnet seks kaniner forlatt inne i en skog i Munkvoll i Trondheim, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Svein Helgetun.

De seks kaninene var plassert under en presenning i to bur som var tildekt med stokker.

Veldig sultne

- Tipser matet kaninene og konkluderte raskt med at disse var veldig sultne. Det var noe med måten de sto på, og stedet som gjorde at han mente de var forlatt, fortsetter Helgetun.

Kaninene sto omtrent 100 meter unna en sti, og ifølge Helgetun var det relativt langt unna eiendom.

- Det ble bekreftet av patruljen at kaninene var plassert langt unna, og at det tydet på at de var forlatt. Patruljen mente de ikke hadde nok omsorg der de var.

Ønsker tips

Politiet tok med seg kaninene, og nå oppbevares de hos Falck.

- En eller annen plass må de plasseres, men det er ikke helt avklart hvem som skal ha dem ennå. Vi skal sørge for at de får det fint, fortsetter Helgetun.

Ett par timer etter kaninfunnet la politiet i Trondheim ut bilde av kaninene på Facebook. Der etterlyser de tips i saken.

- Vi har ennå ikke fått inn noen henvendelser eller tips i saken. Det håper vi at kommer inn, avslutter Helgetun.