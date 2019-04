To personer funnet døde i Estenstadmarka

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag varslet om funnet på Twitter klokken 18.45 onsdag kveld.

Etterforskningsleder Atle Lothe Pedersen ved politiets Felles straffesaksinntak sier til Adresseavisen at de ble varslet av turgåeren som fant dem i 15-tiden onsdag.

- Da vi kommer til stedet for å gjøre våre undersøkelser, så viser det seg at det er en mann og en kvinne som bærer preg av å ha ligget lenge ute, sier Pedersen.

Etterforskes som mistenkelig

Han sier saken etterforskes som et mistenkelig dødsfall, fordi det per nå ikke er noen åpenbar grunn til dødsfallet. Han sier at politiet derimot ikke har noen holdepunktet for at det har skjedd noe kriminelt.

Pedersen sier at de per nå ikke har noen sikker identifikasjon på de to som er funnet, men at det dreier seg om to voksne personer.

Han sier at politiet i den videre etterforskningen vil se på alle mulige savnet-saker som kan passe med det de vet nå.

Tekniske undersøkelser

- Vi har avhørt turgåeren på stedet, og vi har gjennomført kriminaltekniske undersøkelser. Likene har blitt fraktet vekk for obduksjon, sier han.

Pedersen ønsker ikke å si noe nærmere om hvor de to personene ble funnet, men at det skjedde i et turområde.

Han sier også at det ble funnet turutstyr på stedet der de ble funnet, men ønsker ikke å gå nærmere inn på hva som ble funnet.