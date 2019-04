Tatt med i håndjern etter krangel på utested i Trondheim

Saken oppdateres.

Operasjonsleder Trond Hangaas ved Trøndelag politidistrikt sier at de fikk inn melding fra en vekter om to personer som var i en «fysisk krangel».

- Vi kjørte noen biler dit, og kom i kontakt med to personer som hadde vært i klammeri. En person var aggressiv og nektet å fortelle hvem han var, sier Hangaas til Adresseavisen.

Mannen ble satt i håndjern av politiet, og tatt med i en politibil tilbake til Sentrum politistasjon. Hangaas sier at de der vil sikre riktig identitet på mannen, men at det er for tidlig å si hva som skjer videre.

Hendelsen skjedde rundt klokken 22.15 fredag kveld.