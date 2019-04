Bråk mellom ungdommer på Torget i Trondheim

Her anbefaler de at den nye Mathallen bygges

Saken oppdateres.

Flere patruljer rykket lørdag kveld ut til Torget, etter at politiet først fikk melding om slagsmål mellom et stort antall personer.

- Kontroll på situasjonen, men fortsatt uoversiktlig hva som har skjedd, skrev politiet på Twitter klokken 22.12 lørdag kveld.

Operasjonsleder Trond Hangaas ved Trøndelag politidistrikt sier at folk løp i alle retninger da politiet kom til stedet, men at det nok var flere tilskuere enn personer som var direkte involvert i hendelsen.

- Vi har vært i kontakt med folk som forteller oss forskjellige ting, men det har i hvert fall blitt fysisk mellom noen parter, sier han.

Hangaas sier at ingen ser ut til å ha blitt skadd i hendelsen, men at to tenåringer blir anmeldt for ordensforstyrrelse. En av dem, en 15-åring, ble kjørt hjem, mens en 17-åring ble tatt med til Sentrum politistasjon.

Hangaas vil ikke betegne noen av dem som kjenninger av politiet, men sier at de forsøker å ha god oversikt over ungdomsmiljøet i sentrum.