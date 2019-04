Fratatt førerkortet etter at bil havnet inn i hage på Jakobsli

Her anbefaler de at den nye Mathallen bygges

Saken oppdateres.

- Vi er på Jakobsli i forbindelse med et trafikkuhell, der bil har havnet inn i en hage. Fører framstår som uskadd, skriver politiet i Trøndelag på Twitter.

Bilder fra stedet viser at en liten personbil har kjørt rett gjennom et hvitmalt statikkgjerde.

Et øyenvitne som så hendelsen, forteller til Adresseavisen at personbilen først ble påkjørt i siden av en annen bil, etter at den tilsynelatende ikke overholdt vikeplikten i et kryss. Den fortsatte da videre gjennom gjerdet.

- Heldigvis traff den en liten gravemaskin, som hindret at den kjørte inn i husveggen, sier øyenvitnet.

Han sier at begge airbagene på personbilen ble utløst etter smellen.

Klokken 17.17 bekrefter politiet på Twitter at sjåføren brøt vikeplikten og hadde et mindre sammenstøt med en annen bil. Føreren mistet da kontrollen på bilen, skriver de.

- Fører anmeldes, og førerkortet er beslaglagt, skriver politiet.

De opplyser at det ble skader på en støttemur, i tillegg til gjerdet.