Hundrevis av «russ» samlet seg på Festningen i Trondheim

Saken oppdateres.

Hvert år samles hundrevis av «russ» på Kristiansten festning i Trondheim, så også i år. 770 sa delta og 2700 sa at de var «interessert», ifølge Facebook-siden som inviterte til festen.

- Vi fikk inn en melding klokken 14.15 fra en forbipasserende person som hadde observert flere russ som var «dritings». Det er jo ikke russ, men tidligere russ, altså voksne i sine gamle russeuniformer, forklarte operasjonsleder Trond Hangaas i Trøndelag politidistrikt lørdag ettermiddag.

- God stemning

Da politiet dro innom for å inspisere i 14.30-tiden lørdag ettermiddag, var det mellom 200 og 300 folk på stedet.

- Det var god stemning. Vi kommer til å følge området utover kvelden, med å dra innom med patruljer, fortalte Hangaas.

- Har du en oppfordring å komme med?

- Ikke annet enn å oppføre seg som folk flest, sa operasjonslederen.

I 16-tiden lørdag var det full fest utenfor murene på Festningen, mens det var stille og rolig innenfor. Vakter fra militærpolitiet stanset de i russedrakt som forsøkte å gå inn på det indre festningsområdet.

Lagt i poser

Operasjonsleder Solfrid Lægdheim ved Trøndelag politidistrikt fortalte lørdag kveld at politiet hadde vært innom Festningen flere ganger i løpet av lørdagen.

Da de var innom rundt klokken 19.30, var det bare rundt 50 stykker igjen, opplyste Lægdheim.

- Det lå igjen en del søppel etter dem, men vi har ikke fått tilbakemeldinger om verken hendelser eller dårlig steming, sa Lægdheim.

Da Adresseavisen var innom i 21-tiden var området tomt. Det meste av søppelet var samlet sammen i plastposer, selv om noen tomme flasker og ølbokser fortsatt lå utover.

Lægdheim fortalte at de hadde fått inn en håndfull klager fra naboer til Festningen i løpet av lørdagen.

- Vi har fått klager blant annet på at de gjør fra seg rundt omkring, sa hun, og fortalte at litt av problemene skyldtes at det ikke er noen ansvarlig arrangør.

Frykt for uheldige episoder

Flere år tidligere har det vært uro på Festningen i forbindelse med samling av eks-russ. Både naboer og politiet har kunnet styre sin begeistring for arrangementet.

Politiet har blant annet uttrykt bekymring for voldsepisoder og situasjoner som kan føre til overgrep.