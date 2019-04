Mann som havnet i Nidelva ved Solsiden etterlyser gode hjelpere

I løpet av ti minutter kjørte 116 biler gjennom rundkjøringen. To av tre blinket feil

Saken oppdateres.

Etter en fuktig kveld på byen med en kamerat, var mannen i 40-årene på vei hjem da uhellet skjedde. Han snublet, og falt i Nidelva ved Verftsbrua på Solsiden i Trondheim. Verftsbrua er også kjent som Blomsterbrua.

- Forferdelig

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 02.30 natt til mandag.

- Det var så sterk strøm at jeg klarte ikke å komme meg opp. Det var fælt. Føttene mine ble dratt under ei flytebrygge, sier mannen i 40-årene, som ønsker å være anonym.

- Det var en forferdelig følelse, og jeg var i sjokk. Jeg lå ei stund og kavet.

Til Adresseavisen forteller mannen at det kom en kvinne som klarte å holde ham opp. Men hun klarte ikke å hjelpe mannen opp av vannet. Hun hentet en annen mann som også holdt tak i den uheldige mannen, men heller ikke mannen greide å få ham på land.

LES MER: Nå skal det bli lettere å redde folk som faller i vannet i Trondheim

Takknemlig for hjelp

Etter hvert kom politiet og brannvesenet til stedet, og mannen ble reddet opp av vannet. Han ble tatt med til legevakt for en grundig sjekk.

- Takket være disse menneskene, så er jeg i live i dag, sier mannen.

Han ønsker å komme i kontakt med de gode hjelperne fra natta. Nødetatene har ikke opplysninger om de to personene som først hjalp mannen med å holde hodet over vannet.

- Jeg ønsker å takke dem. Jeg er veldig takknemlig for at de grep inn. Hadde jeg havnet under brygga, så hadde jeg vært ferdig, sier mannen.

LES OGSÅ: - Nidelva kan være livsfarlig

Viste fingeren til politiet

Umiddelbart etter bergingsaksjonen meldte politipatruljen på stedet at de hadde pågrepet en mann i 30-årene. Mannen skal ha forulempet politifolkene i forbindelse med oppdraget på Verftsbrua.

Ifølge politiloggen skal mannen ha «vist fingeren og ropt ukvemsord» til politipatruljen som var på stedet.

Mannen i 30-årene ble fraktet inn til politihuset og ble satt i arrest.

LES MER: Viste fingeren og ropte ukvemsord til politiet etter at mann ble berget opp fra elva

Får trolig forelegg

- Det kan virke som om han ble irritert på politifolkene som var ute på oppdrag. Han får trolig et forelegg for oppførselen når han våkner til, sa politiets operasjonsleder Ole Petter Hollingen til Adresseavisen tidligere mandag morgen.

Mannen i 40-årene som havnet i vannet har fått med seg at noen forsøkte å hindre politiets arbeid.

- Jeg er ikke fornøyd med hans opptreden, sier mannen.

Dersom du vet hvem som hjalp mannen som havnet i elva, ta kontakt med webred@adresseavisen.no.