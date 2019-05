Mystisk lukt sjekkes i boliger på Klett

Coop-butikk totalskadd: - Enn at butikken der jeg har brukt så mye penger har brent opp?

Her bygges det ny stolheis

New York Times-journalist har lett etter den mest effektive idrettsmodellen i verden. Han tror han fant svaret i Norge

Saken oppdateres.

- Vi aner foreløpig ikke hva dette kan være, sier operasjonsleder Trond Volden ved Trøndelag politidistrikt onsdag kveld.

Brannvesenet har rykket ut til bolighus på Klett i Trondheim etter melding fra en beboer om kraftig lukt inni huset. Folk fra vann- og avløpsetaten i Trondheim kommune er også med for å undersøke.

- Det var brannvesenet som meldte dette til oss, klokken 18.35 onsdag, om at de ønsket å ta seg inn i flere boliger for å undersøke hva lukten kan være. Meldingene går ut på at det lukter kraftig fra avløpssystemet, en blandingslukt som vi ennå ikke vet hva er, sier Wolden.