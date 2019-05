Politiet jakter biltyv i Ila

Her mener fotballekspertene cupbomben kan smelle

Saken oppdateres.

Det var ved 17-tiden onsdag en politipatrulje oppdaget en bil som i natt ble meldt stjålet.

Bilen befant seg da like ved Sluppen bru, og politiet forsøkte å stanse bilføreren.

Men bilføreren ønsket ingen kontakt med politiet, og kjørte videre.

- Patruljen valgte å forfølge bilen et stykke. Men etter hvert går det så fort, og de ser at sjåføren er såpass risikovillig at de velger å avbryte forfølgelsen, sier Wenche Johnsen, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Bilen var på vei mot Marienborgtunnelen da jakten ble avsluttet.

Bilen ble senere funnet av en hundepatrulje. Den var da parkert ved Felleskjøpet i Ila.

- Vi har sporutgang fra bilen, og det er funnet gjenstander i sporet. Vi holder fortsatt på å lete etter gjerningsmenn, sier Johnsen.

Hun sier at det var flere personer i bilen.

Bilen ble stjålet fra Byåsen natt til onsdag.

