Politiet pågrep mann som truet med kniv i Midtbyen

Saken oppdateres.

- Vi fikk melding klokken 15.26 fra et vaktselskap om at en av deres vektere var blitt truet av en navngitt person. Mannen ble pågrepet klokken 15.33 uten noen form for dramatikk, sier operasjonsleder Trond Volden ved Trønderlag politidistrikt.

Vitner og vekter avhøres

Hendelsen skal ha skjedd utenfor Vår Frue kirke.

- Mannen skal ha viftet med kniv foran to vektere og kommet med verbale trusler, sier operasjonsleder Wenche Johnsen, også hun ved Trondheim politidistrikt.

Den pågrepne mannen er i 40-årene og godt kjent av politiet fra før.

Fant kniv

Han ble pågrepet ved Stiftsgården i Munkegata, altså syv minutter etter at politiet fikk meldingen.

- Hadde mannen kniv på seg da han ble pågrepet?

- Det ble funnet en kniv i umiddelbar nærhet fra der mannen ble pågrepet. Vekter har i avhør beskrevet kniven og funnet står til beskrivelsen, sier Johnsen som ikke vil opplyse noe om hva slags kniv som ble brukt.

#Trondheim: Bevæpnet politi har pågrepet en mann i 40-årene etter at han truet en vekter med kniv i Trondheim sentrum. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) May 2, 2019