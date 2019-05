Ti tatt i fartskontroll på populær «treningsvei»

Saken oppdateres.

- Høyeste målte hastighet var 66 kilometer i timen i 50-sonen, sier operasjonsleder Trond Volden ved Trøndelag politidistrikt om laserkontrollen utført av Utrykningspolitiet torsdag.

I alt ti forenklede forelegg ble skrevet ut og én fører ble anmeldt for å kjøre uten førerkort. Smistadvegen går mellom Kongsvegen ved Granåsen til Ringvålvegen.

- Dette er en populær vei å bruke for syklister, løpere og rulleskiløpere. Det er en smal vei som stedvis går nært inntil hus, og det er kommet klager på at flere kjører for fort her, sier Volden om hvorfor UP stilte seg opp akkurat i denne veien.