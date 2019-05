Russ stjal russebil i Trondheim

Presenterer deler av evaluering for medlemmene på mandag

Saken oppdateres.

Politiet fikk melding om hendelsen på Charlottenlund klokken 01.53 natt til lørdag.

- Meldingen vi fikk var at noen stjal en russebil. Russen det var snakk om ble observert da han satte seg inn i bilen av noen som visste at det ikke var en person som hadde tilgang til bilen, sier operasjonsleder Svein Helgetun ved politiets operasjonssentral i Trøndelag.

En politipatrulje ble sendt til stedet. De fant russebilen etter bare kort tid.

- Den sto bare et lite stykke unna der den ble tatt, cirka én kilometer, sier Helgetun.

Politiet valgte å gjøre et søk med politihund for å finne vedkommende som tok bilen.

- De fulgte sporet et stykke i retning Dragvoll. Det førte dem etter hvert til en adresse i et boligområde. De tok kontakt og fikk etterhvert tak i en person som de valgte å pågripe, mistenkt for kjøring i beruset tilstand, sier Helgetun.

Ungdommen ble tatt med til politihuset og satt i arresten.

- Han er nå anmeldt for kjøring i beruset tilstand, sier Helgetun.

Natt til lørdag fikk politiet flere meldinger om støy knyttet til russens aktiviteter. I Trondheimsområdet var det imidlertid ikke snakk om flere alvorlige saker.

I Verdal ble en russ skadet i en voldshendelse i sentrum, opplyser politiet til Adresseavisen. Trolig dreier det seg om en brukket nese. Volden skal ha skjedd i tilknytning til en russecamp.

Til Trønder-Avisa sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm:

- En gutt i slutten av tenårene er slått ned på en russecamp. Det er mistanke om brudd i nesen, men dette er ikke bekreftet. Gutten hadde hevelse i ansiktet, sier Bergstrøm.