Politiet måtte roe ned 15-20 fester

Saken oppdateres.

Bare i Trondheim har politiet vært ute på en rekke ulike steder og adresser for å dempe festtsøy eller avslutte festen.

- Generelt kan jeg si at det har vært mange ordensforstyrrelser. Det har ikke vært snakk om slåssing, men det har vært klager på støy fra russesammenkomster og fester på private adresser, sier operasjonsleder Bjørn Gaasvik ved politiets operasjonssentral til Adresseavisen søndag morgen.

Han forteller at politiet har oppsøkt en rekke av festene for å be dem roe seg.

Det er snakk om fester både i Trondheim og andre steder i Trøndelag.

- Vi har også tatt noen telefoner til folk herfra. Det har som regel vært nok, sier operasjonslederen.