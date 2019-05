CNN anbefaler Trondheim som sommerens reisemål

Bekrefter at Bendtner forsvinner fra Rosenborg i sommer

For første gang har kaffe-barkjeden hentet ny sjef utenfra

Marit Tørstad ga seg selv en maratonutfordring: – Jeg tror det var et medfødt konkurranseinstinkt

Silje (18) var lei av konkurransejaget. Nå gir hun ungdom i Trondheim et unikt treningstilbud

Bjørgvin Thorsteinsson slutter som sjef for Olavshallen

Theresa May trekker seg

Her bygges et nytt byggvarehus i Trondheim

Politiet vil fengsle to menn for drapsforsøk i Oslo 17. mai

Bombe mot moske under fredagsbønnen i Quetta

Børre har jobbet med Elton John i over tjue år – nå gleder han seg til å se filmen

Saken oppdateres.

Nyhetskanalen CNN har laget en liste der de anbefaler de 19 beste reisemålene for sommeren 2019. På 19. plass på lista - som ikke er rangert, finner vi Norge. Men Trondheim er det eneste stedet som nevnes under Norge i artikkelen. Ellers er det såpass varierte reisemål som Bolivia, Alaska, Kenya, London og New York City som får en plass i anbefalingen.

En ekstra grunn til å legge ferien til Trondheim i 2019, er at det nyoppussede Britannia Hotel har åpnet, skriver nyhetsnettstedet.

De skriver at de 257 rommene er utstyrt med eksklusiv marmor og luksussenger, og at de seks spisestedene er imponerende.

LES OGSÅ: Hun er Britannias nærmeste nabo, og merker stor forskjell etter åpningen

- Norges tredje største by er kjent for sin lokale matkultur, Nidarosdomen, uavhengige butikker, og Nidelva som slynger seg gjennom det eventyraktige landskapet, skriver de videre.

SE BILDENE: Her kommer gjestene til den offisielle åpningsfesten på Britannia