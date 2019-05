Brant i en gassflaske i Trondheim

Fire serier fra 90-tallet som er verdt et gjensyn

Saken oppdateres.

En acetylenflaske brant i sporet på Heimdal togstasjon lørdag formiddag. Brannmester Frank Indergård bekreftet at det brant ut av ventilene i flasken.

- Det brenner i en gassflaske ved Heimdal Stasjon. Hele området evakueres, sa Indergård like etter uttrykningen.

- Flasken er stengt og situasjonen er under kontroll. Det hadde vært verre om brannen var i selve flaska.

Evakuerte området

Politiet var på stedet for evakuere området, da det var eksplosjonsfare.

- Vi ber om at folk holder avstand, skrev politiet i Trøndelag på Twitter.

Operasjonsleder i politiet i Trøndelag, Svein Helgetun, fortalte at hendelsen ikke var helt under kontroll og at de måtte opprette sperringer i området.

- Det ser ut som det vil gå bra. Det er en viss eksplosjonsfare, så vi tar høyde for at det kan skje, fortalte Helgetun.

Har kontroll på situasjonen

Helgetun forteller at hendelsen sannsynligvis har skjedd i forbindelse med sveisearbeid.

- Men akkurat hva som har skjedd er litt uvisst. Vi har kommet til stedet, og skal snakke med arbeideren som har jobbet med flasken, sier Helgetun.

Klokken 10.45 meldte politiet på Twitter at brannvesenet har kontroll, og at det ikke er eksplosjonsfare i området.

Sperringene er fjernet.