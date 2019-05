Katten Kasper ble funnet mer død enn levende i en kjeller

Dette mener landslagssjefen at Ødegaard er blitt bedre på

Saken oppdateres.

I to og en halv måned var kosekatten Kasper (2) sårt savnet av familien i Trondheim. Det viste seg at han ikke hadde gått langt, for nylig ble han funnet innestengt i naboens kjeller. Da var han ifølge matmor, Kari Kirkholt, mer død enn levende.

Familien tror at han i lengre tid må ha klart seg uten mat, vann og varme, alene i den mørke og kalde kjelleren.

- Dyrelegen gjorde en fantastisk jobb, forteller Kari.

- Etter masse kjærlighet fra familien, fikk de «blåst nytt liv i ham», skriver en tipser til Adresseavisen, som mener historien om Kasper kan gi håp og oppmuntring til andre katteeiere som er fortvilte over at katten deres er blitt borte.

- Verdens beste kosekatt

Nå har det gått noen uker siden Kasper ble funnet.

- Han har lagt på seg 1,2 kilo på fire uker, og han er friskmeldt fra for høye leververdier, forteller Kari.

Han har litt dårlig balanse etter oppholdet i kjelleren.

- Han er ikke helt stødig ennå, og det er ikke sikkert han blir det heller, forteller Kari.

Kasper har likevel begynt å ta seg små turer i friluft igjen.

- Han er verdens beste kosekatt, forsikrer matmor.

- Må ha vann

Ifølge Dyrebeskyttelsen Norge er det ikke så ofte de hører historier om katter som har vært innestengt i en kjeller over lang tid.

- Det skjer oftere at de blir innestengt i garasjer enn kjellere, sier Frida Gulbrandsen i Dyrebeskyttelsen Norge.

Selv om det sies at en katt har ni liv, trenger den som alle andre, tilgang til vann for å overleve.

- Jeg tviler på at en katt klarer seg uten vann, eller fuktighet, i mer enn tre dager, sier hun.