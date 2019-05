Tre bilister kjørte på rødt lys og sju brukte mobilen

Saken oppdateres.

- Med så mye trafikk som det er i Innherredsveien, tror jeg ikke dette er unormalt. Dessverre, sier operasjonsleder Ola Breistrand i Trøndelag politidistrikt.

Utrykningspolitiets (UP) kontroll startet klokken 12.30 og varte i rundt halvannen time. Sju sjåfører fikk forenklede forelegg for bruk av mobil, mens tre ble bøtelagt for å kjøre på rødt lys.

Ifølge Breistrand fulgte politiet med lyskrysset ved Innherredsveien 7.

- Mange bruker telefonen når de kjører. At så mange blir tatt i løpet av en trafikkontroll på halvannen time, viser at det er viktig at politiet er ute og følger med, mener operasjonslederen.

