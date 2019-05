- Raner pågrepet med øksa i sekken

Dette mener landslagssjefen at Ødegaard er blitt bedre på

Saken oppdateres.

NÅ: O1:03: Gjerningspersonen er pågrepet ved Shell Elgeseter med øks i sekken. Bilder fra overvåkningskamera i 7-Elleven-butikken førte til pågripelsen.

- I følge vitner slo mannen øksa i disken foran den ansatte i kiosken. Vi vet ikke om han fikk med seg noe, det etterforsker vi videre, sier Anlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt.

Politiet er sikre på at de har riktig gjerningsperson og at det ikke er snakk om andre gjerningspersoner. Pågripelsen skjedde like før klokken 01.00 og politiet vet ennå ikke navn og alder, når Adresseavisen snakker med Oseid.

Den ansatte får nå bistand av politiet og daglig leder ved butikken.

- Dette er ikke en hverdagslig hendelse og den ansatte får den hjelpen vedkommende trenger nå. Det er ikke snakk om fysiske skader, opplyser Oseid.

Før pågripelsen var det flere patruljer, inkludert hundepatruljen, på åstedet og i området rundt Studentersamfundet og 7-Elleven.

- Stor øks

Politiet fikk inn meldingen rundt klokken 23.30.

- Vitnene beskriver ranerne som en mann, 180–185 centimeter høy, 20–25 år, virket rusa, snakket trønderdialekt, hadde på sort jakke eller hettegenser. Han kom inn og truet med en stor øks, vet ikke nøyaktig hva som har skjedd eller nøyaktig hva han eller de kan ha fått med seg, uttalte Oseid til NTB før pågripelsen.

Politiet i Trøndelag meldte først på Twitter at én person hadde forlatt stedet og at de søkte etter gjerningspersonen.

Kiosken ligger like over gata for Samfundet i Trondheim.

