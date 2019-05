Redningsaksjon etter at mann havnet i sjøen utenfor Lade

Her kan 1000 trondhjemmere se CL-finalen på 35 kvm storskjerm

Saken oppdateres.

Klokken 09.24 meldte politiet i Trøndelag om at en person hadde havnet i sjøen. Et vitne opplyste rett etterpå at det var igangsatt en redningsaksjon i Fagerheimsbukta.

Klokken 09.29 opplyste politiet at en person var plukket opp av sjøen, og mannen ble deretter tatt hånd om av helsepersonell.

- Ifølge vitner er mannen observert i en gummibåt, som mest sannsynlig har veltet, sier operasjonsleder Ann Kristin Øie ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen i 10-tiden torsdag formiddag.

Hun opplyser at det var en mann i 40-årene som havnet i sjøen.

Politiet ble varslet om hendelsen av AMK-sentralen. Både et helikopter fra Luftambulansen og brannvesenets båt ble sendt til stedet, og mannen ble trukket opp i den sistnevnte, opplyser Øie.

Fagerheimsbukta ligger rett nedenfor den populære turstien Ladestien på Lade.