Flere gjester på Solsiden meldte fra om svart røyk

Saken oppdateres.

- Vi fikk et par telefoner fra folk som satt på Solsiden om at det kom svart røyk og muligens glør fra pipa, sier vaktleder Roger Gjersvold ved 110-sentralen til Adresseavisen.

Røyken kom fra pipa til restauranten Bare Blåbær. Politi og brannvesen rykket ut etter at meldingen kom inn klokken 17.28.

Sjekket leiligheter

- Det har vært et lite tilløp til pipebrann. Pizzaovnen er vedfyrt, så vi tok for gitt at det var den det dreide seg om da vi fikk melding, sier Gjersvold.

Utrykningsleder Tore Ramberg bekrefter at pizzaovnen var kilden.

- Nå har vi vært oppe på taket og kontrollert noen glør. Så tar vi temperaturmålinger og sjekker leilighetene som pipa går gjennom, sier Ramberg.

- Ikke røyk i lokalene

Mens brannvesenet jobbet på stedet, måtte politiet dirigere trafikken i Innherredsveien.

- Verken restauranten eller noen av leilighetene trengte å evakueres. Det var ikke røyk i våre lokaler. Det må bare ha vært utenfor, sier daglig leder Eirik Furset ved Bare Blåbær, og legger til at restauranten holder åpent som vanlig.