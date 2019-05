Politiet vil ha kontakt med folk som kan ha dashcam-videoer

For ti år siden var han ballgutt for Liverpool. Nå drømmer han om Champions League-trofeet

- Vi ser veldig alvorlig på denne saken, og bruker alt vi har ressurser.

Det sier avsnittsleder Marit Johanne By ved spesialavsnittet ved Sentrum politistasjon til Adresseavisen.

Fant kniv

Det var rundt klokka 02.30 natt til søndag at politiet ble varslet om en mann i 20-årene som blødde kraftig i nærheten av Nidarosdomen i Midtbyen i Trondheim.

Mannen var alvorlig skadd, ifølge AMK-sentralen, som fikk inn den første meldingen om hendelsen. Han ble sendt til St. Olavs hospital for behandling.

Politiet mistenker at fornærmede ble påført skadene av en ukjent gjerningsperson, og at det ble brukt kniv. Det ble funnet en kniv i tilknytning til åstedet som skal undersøkes med tanke på eventuelle fingeravtrykk og DNA-spor.

Har fått få tips - vil ha mer

Tidligere denne uken gikk By ut i Adresseavisen og uttalte at politiet gjerne vil ha kontakt med personer som kan ha observert noe eller har relevant informasjon om saken.

- Det har kommet lite tips. Vi ønsker fortsatt at eventuelle vitner melder seg, sier By.

Politiet har også kommet med en ytterligere oppfordring på Facebook.

- Var du i området rundt Nidarosdomen natt til søndag 26.05.19 rundt kl 0200? Vi ønsker at du tar kontakt dersom du har vært i området, har tatt bilder, filmet eller kjørt med dashcam, heter det i posten som ble lagt ut 29. mai.

Haster med å samle inn videomateriale

Fredag formiddag er politiets hovedfokus å få samlet inn mest mulig videoovervåkningsmateriale fra overvåkningskameraer på ulike sider av Domen. Fordi regelverket er slik at overvåkningsbilder fra de aller fleste overvåkingskamera skal slettes etter sju dager, haster det for politiet å få gjort dette, opplyser By.

Den fornærmede mannen, som fortsatt innlagt ved St. Olavs hospital, er avhørt om saken.

- Han forteller at han er utsatt for et angrep, og at han ikke vet hvem som har gjort dette, sa By til Adresseavisen på tirsdag.

Om du har opplysninger til politiet, ta kontakt på: 73 48 94 00.