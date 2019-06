Viftet med softgun - får bot

Meldingene kom ved 12-tiden onsdag.

- Vi rykket ut med en patrulje som fant frem til kjøretøyet. Det var fire personer i bilen, og alle ble beordret ut, forteller Wenche Johnsen, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Hendelsen skjedde i området Jakobsli/Brundalen.

Det viste seg at våpenet var et softgun, og en mann i slutten av tenårene erkjente å ha viftet med dette gjennom bilvinduet.

- Var politiet bevæpnet under pågripelsen?

- Vi fikk melding om at det mest sannsynlig dreide seg om en softgun. Etter litt taktisk etterforskning av politipatruljen, ble dette derfor løst uten bevæpning, sier Johnsen.

Hun sier at ingen ble direkte truet.

- Dette var nok kjekkasfakter. Men det å vifte med en softgun er veldig ubetenksomt. Det å oppføre seg slik at politiet får flere meldinger, er noe vi ser alvorlig på. Slike handlinger kan utløse væpnede aksjoner fra oss, sier Johnsen.

Mannen som viftet med softgunen er nå anmeldt og vil få en reaksjon i form av en bot, opplyser Johnsen. Softgunen er også beslaglagt.

- Vi advarer herved mot slik oppførsel, som fort blir oppfattet som truende, skriver politiet i Trøndelag på Twitter.

#Trondheim. Ung mann i slutten av tenårene blir anmeldt etter at han har pekt med en softgun ut av et bilvindu øst i byen. Episoden ble observert av flere som oppfattet at mannen holdt et våpen i hånden. Vi advarer herved mot slik oppførsel, som fort blir oppfattet som truende.