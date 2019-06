Melding om brann i bil ved Klett

STORT BILDEGALLERI: Her heises nybrua på plass

Saken oppdateres.

- Bilen står ved møbelforretningen på Klett. Fører skal være ute av bilen, sier brannmester Fred Mælen ved Sør-Trøndelag 110-sentral like etter at brannvesenet er kommet frem til stedet.

Politiet meldte om hendelsen i Heimdalsveien på Twitter klokken 19.30.

- Det ser ut til å være snakk om brann i motoren som sannsynligvis har oppstått i forbindelse med kjøring, sier operasjonsleder Svein Helgetun ved Trøndelag politidistrikt.

- Er det trafikale problemer på stedet?

- Nei, bilen har kommet seg av veien inn på en parkeringsplass, sier Helgetun.

Politiet opplyser at det trolig var to personer i bilen og at begge er ute av kjøretøyet.

#Trondheim Melding om brann i bil nederst i Heimdalsveien ved Klett. Politi og brann på vei. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) June 6, 2019