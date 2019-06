Mann pågrepet - en person skadd

Her er Frida (5) 25 meter oppe i et tre på førskoledag - måtte hentes ned

Saken oppdateres.

Politiet etterforsker en hendelse etter at en mann er brakt til sykehus med skader.

- Vi etterforsker en hendelse med grov kroppsskade. En mann er brakt til sykehus og en mann er pågrepet og i arresten, sier operasjonsleder Arnt Harald Aaslund ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Skadeomfanget er uvisst, men mannen som er brakt til sykehus har synlige skader.

- Er det brukt våpen?

- Det kan være brukt slagvåpen, det vet vi ikke ennå, sier han.

Hendelsen skjedde i en privat bolig på Heimdal. Politiet er vet foreløpig lite om hva som har skjedd. De to involverte mennene vil nemlig ikke forklare seg overfor politiet.

- De er lite meddelsomme, sier Aaslund.

De to involverte mennene er begge i 30-årene. Den ene er litt kjent for politiet fra før. Hvilket forhold de to har til hverandre, er foreløpig ukjent.

Politietis krimteknikere er fredag morgen på vei til stedet for å sikre spor. Politiet vil etterforske saken videre.